Gram altına yatırım yaptıysanız, dikkat! Uzman isim uyardı: "Panik satışı yapmayın"

"Her ne kadar son 1.5 aydır %10'dan fazla kaybettirse de altın, sene başından itibaren %35'lik bir getiri söz konusu. O yüzden altın en fazla kazandıran diyebiliriz. Altın fonları da aynı şekilde.

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