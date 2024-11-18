Gram altına yatırım yaptıysanız, dikkat! Uzman isim uyardı: "Panik satışı yapmayın"
Altın, son 1.5 aydır yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Ekonomist Muhammet Bayram katıldığı canlı yayında gram altınla ilgili yıl sonu beklentisini açıkladı.
Altın fiyatları, son dönemdeki hızlı yükselişin ardından sert bir düşüşe geçti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:
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"Her ne kadar son 1.5 aydır %10'dan fazla kaybettirse de altın, sene başından itibaren %35'lik bir getiri söz konusu. O yüzden altın en fazla kazandıran diyebiliriz. Altın fonları da aynı şekilde.
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Vatandaşın Trump seçimlerinde bir beklentisi vardı. Trump severlerin daha çok kripto varlıklara yönelmesiyle beraber geleneksel yatırım araçları önem kaybetti. Altın ve gümüş de bunun içerisinde.
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Ben altının yükseliş seyrine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Fed az da olsa faiz indirimine devam edecek. Jeopolitik riskler hâlâ devam ediyor.
Geleneksel yatırımcılar, enflasyona karşı parasının erimemesi adına altına hücum edeceklerdir. Sene sonunda 3.300'ler civarında gram altının kapanışını bekliyoruz. Altın yatırımcısı panik satışı yapmamalı.
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