Gram altında 3000 lira görülür mü? Borsa ve Dolar için tahminler neler? Ekonomist tarih verdi
Altın fiyatlarında son haftalarda hızlı yükseliş görülürken, borsada aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Özellikle Fed’in faiz indirimine gideceği beklentileri piyasaları hareketlendirdi. Peki gram altında 3000 TL seviyesi görülür mü? Borsa ve Dolar için tahminler neler?
Fed’den faiz indirimiyle ilgili söylemlerin gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında son haftalarda yukarı yönlü seyir hızlandı. 10 bin puan seviyesinin altına gerileyen ve uzun bir süredir baskı altında kalan borsada ise yönün ne olacağı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
BORSA YENİDEN 10 BİN PUANI AŞAR MI?
Dolar/TL’de ise 34’ün üzerinde fiyatlamalar dikkat çekiyor. Peki altında 3000 TL seviyesi mümkün mü? Dolarda yıl sonu tahmini ne? Borsada yön ne olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, şunları söyledi:
“Perşembe günü kısa vadeli tarafta pozisyonların kapanma günüydü. Borsada 9800 puanın üzerinde alıcılı kapanış gerçekleşti. Bu piyasa için pozitiftir. Küresel bazda gelişmeler, olası bir savaş riski gibi unsurlar hem spot piyasada hem vadeli tarafta satışları beraberinde getirmişti. Borsada 9500’lerin üzerinde tepkileri görmüştük.
9800’ün üzerindeki kapanış önümüzdeki günler için olumludur. Borsa yeniden 10 bin puanın üzerine geçebilir mi? Muhtemeldir, Avrupa tarafındaki kapanışlara baktığımızda orada pozitif bir seyir görüyoruz. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesiyle ABD’de büyüme verilerinin beklentilerden iyi olması faiz indirimi ihtimallerini kuvvetlendiriyor.