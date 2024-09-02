Gram altında 3000 lira görülür mü? Borsa ve Dolar için tahminler neler? Ekonomist tarih verdi

Fed’den faiz indirimiyle ilgili söylemlerin gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında son haftalarda yukarı yönlü seyir hızlandı. 10 bin puan seviyesinin altına gerileyen ve uzun bir süredir baskı altında kalan borsada ise yönün ne olacağı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.