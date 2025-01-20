Gram altında 3500 TL için tarih verildi! İslam Memiş "ataklara hazırım" diyerek herkesi uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren uyarılarını yaptı. Memiş, "ataklara hazırım" diyerek işaret ettiği tarih yatırımcıları meraklandırdı.
Finansal analist İslam Memiş, yeni haftaya yönelik altın, döviz, borsa ve gümüş piyasalarındaki beklentilerini paylaştı. Memiş, bu varlıklar için alım zamanı olup olmadığına dair görüşlerini de dile getirdi. Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtti.
Memiş "Para piyasaları için güzel ve heyecanlı bir hafta olacak. Gelişmeleri zevkle izleyeceğiniz bir haftaya hazır mısınız?" sözleriyle yazısına başladı.
BU HAFTA NELER OLACAK?
- Davos’da her yıl düzenlenen “Global Ekonomik Forumu” başlayacak. 4 gün sürecek ve muhteşem mesajlar gelecek.
- Donald Trump, resmi olarak görevi devralacak. 100 gün mesajı önemli. Çin ziyareti, göçmenlerin ülkeyi terk etmesi ve jeopolitik gerilim mesajları…
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. 250 bp faiz indirmesi bekleniyor.
- Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Türkiye raporunu açıklayacak.