Gram altında 3500 TL için tarih verildi! İslam Memiş "ataklara hazırım" diyerek herkesi uyardı

Finansal analist İslam Memiş, yeni haftaya yönelik altın, döviz, borsa ve gümüş piyasalarındaki beklentilerini paylaştı. Memiş, bu varlıklar için alım zamanı olup olmadığına dair görüşlerini de dile getirdi. Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtti.