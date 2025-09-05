Gram altında 5 bin TL an meselesi
Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve döviz kurundaki artış, altını tarihi seviyelere taşıdı. Gram altının 5 bin liraya çıkmasına an meselesi olarak bakılıyor.
DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, gram altında 5 bin TL seviyesinin artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu söyledi.
"Altın, tarihin her döneminde krizlerin para birimi oldu. Bugün de aynı rolü sürdürüyor" diyen Kitiş, ons fiyatındaki yükselişin ve kur baskısının gram altını yukarı çektiğini belirtti.
Ons altın 3 bin 550 doları aştı
Altın bu hafta ons başına 3 bin 550 dolar seviyesini aşarak yeni bir dönemin sinyalini verdi. Ahmet Cumhur Kitiş, bu yükselişin sürpriz olmadığını, uzun süredir bekledikleri bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Kitiş, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının altın politikalarının bu fiyat artışını tetiklediğini söyledi. “Bugün geldiğimiz nokta, daha önce yaptığımız öngörülerin gerçekleştiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.