  4. Gram altında 5 bin TL an meselesi

Gram altında 5 bin TL an meselesi

Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve döviz kurundaki artış, altını tarihi seviyelere taşıdı. Gram altının 5 bin liraya çıkmasına an meselesi olarak bakılıyor.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, gram altında 5 bin TL seviyesinin artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu söyledi.
"Altın, tarihin her döneminde krizlerin para birimi oldu. Bugün de aynı rolü sürdürüyor" diyen Kitiş, ons fiyatındaki yükselişin ve kur baskısının gram altını yukarı çektiğini belirtti.

Ons altın 3 bin 550 doları aştı

Altın bu hafta ons başına 3 bin 550 dolar seviyesini aşarak yeni bir dönemin sinyalini verdi. Ahmet Cumhur Kitiş, bu yükselişin sürpriz olmadığını, uzun süredir bekledikleri bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Kitiş, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının altın politikalarının bu fiyat artışını tetiklediğini söyledi. “Bugün geldiğimiz nokta, daha önce yaptığımız öngörülerin gerçekleştiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Altındaki yükselişin üç temel nedeni
Kitiş, altındaki yükselişin üç temel nedene dayandığını belirtti. ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskıların güvenli liman talebini artırdığına dikkat çekti.

