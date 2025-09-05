Gram altında 5 bin TL an meselesi

Gram altında 5 bin TL hedefi yakın

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, gram altında 5 bin TL seviyesinin artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu söyledi.

"Altın, tarihin her döneminde krizlerin para birimi oldu. Bugün de aynı rolü sürdürüyor" diyen Kitiş, ons fiyatındaki yükselişin ve kur baskısının gram altını yukarı çektiğini belirtti.