Gram altında artık bu rakam bekleniyor! İslam Memiş "işler değişti" deyip o tarihi işaret etti
Altın fiyatları her geçen gün rekor tazelerken gram altında durumun ne olacağı merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının geleceğiyle ilgili rakam ve tarih vererek yatırımcıları uyardı.
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi, altına olan talebi artırıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Para piyasası uzmanı İslam Memiş son gelişmeler ışığında piyasalara ilişkin yorumunu yaptı.
"SAKİN BİR SEYİR BEKLİYORUM"
İslam Memiş, önümüzdeki hafta piyasalarda daha sakin bir seyir beklediğini açıkladı. Ancak, çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara dikkat çekti.
"YATIRIMCILAR TAKİP ETSİN"
Powell’ın mesajlarının, ABD Merkez Bankası’nın gelecekteki para politikası adımlarına ışık tutabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle yatırımcıların bu açıklamaları yakından takip etmesi öneriliyor. Powell’ın konuşmasının ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.
BELİRSİZLİK HAKİM
Memiş, altının ons fiyatının şu anda 3.227 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Kısa vadede piyasanın yönü konusunda belirsizliklerin hakim olduğunu ifade eden Memiş, hızlı yükselişin ardından 2.800 dolar seviyelerinin test edilme ihtimalinin hala güçlü olduğunu vurguladı.