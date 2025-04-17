Gram altında artık bu rakam bekleniyor! İslam Memiş "işler değişti" deyip o tarihi işaret etti

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi, altına olan talebi artırıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Para piyasası uzmanı İslam Memiş son gelişmeler ışığında piyasalara ilişkin yorumunu yaptı.