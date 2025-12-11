Gresham yasası nedir? Kötü para neden iyi parayı piyasadan siliyor?

Kötü para iyi parayı neden kovar?

Ekonomide uzun yıllardır tartışılan Gresham Yasası, en basit haliyle “kötü para iyi parayı kovar” şeklinde özetlense de, arka planında oldukça derin bir piyasa psikolojisi ve davranışsal ekonomi etkisi barındırıyor. Yasa, bir ekonomide iki farklı kalitede para dolaşımda olduğunda, halkın değerli ve kalitesi yüksek olanı saklama, düşük kaliteli olan parayı ise günlük işlemlerde kullanma eğilimini ifade ediyor. Bu mekanizma, yalnızca bir tercih meselesi değil; paranın taşıdığı değer, güven ve satın alma gücüne ilişkin algının zamanla bireysel reflekslere dönüşmesi sonucu ortaya çıkan doğal bir süreç olarak görülüyor.