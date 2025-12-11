Gresham yasası nedir? Kötü para neden iyi parayı piyasadan siliyor?
Tarihi 16. yüzyıla uzanan Gresham Yasası, para kalitesi değiştiğinde tüketici davranışlarının nasıl dönüştüğünü ve ekonomik dengelerin neden bozulduğunu açıklayan en temel piyasa mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor.
Kötü para iyi parayı neden kovar?
Ekonomide uzun yıllardır tartışılan Gresham Yasası, en basit haliyle “kötü para iyi parayı kovar” şeklinde özetlense de, arka planında oldukça derin bir piyasa psikolojisi ve davranışsal ekonomi etkisi barındırıyor. Yasa, bir ekonomide iki farklı kalitede para dolaşımda olduğunda, halkın değerli ve kalitesi yüksek olanı saklama, düşük kaliteli olan parayı ise günlük işlemlerde kullanma eğilimini ifade ediyor. Bu mekanizma, yalnızca bir tercih meselesi değil; paranın taşıdığı değer, güven ve satın alma gücüne ilişkin algının zamanla bireysel reflekslere dönüşmesi sonucu ortaya çıkan doğal bir süreç olarak görülüyor.
16. yüzyıldan günümüze uzanan temel bir kural
Gresham Yasası’nın kökeni 1500’lü yılların İngiltere’sine dayanıyor. O dönemde kraliyet, darphanede basılan madeni paraların içindeki gümüş oranını düşürerek aynı nominal değerde daha fazla para üretmeye çalıştı. Ancak halk, daha saf ve yüksek gümüş oranına sahip eski paraları saklamayı tercih etti; düşük kaliteli yeni paralar ise hızla dolaşıma girdi. İngiliz ekonomist Sir Thomas Gresham bu davranışın rastlantı olmadığını, paranın niteliği değiştiğinde tüketicilerin otomatik olarak değerli olanı elde tutacağını belirterek yasayı sistematik bir ekonomik prensip hâline getirdi. Tarihçiler, bu örneğin yalnızca İngiltere’ye özgü olmadığını; benzer süreçlerin Roma’dan Osmanlı’ya kadar birçok imparatorlukta tekrarlandığını aktarıyor.
Enflasyon dönemlerinde yasa daha görünür hale geliyor
Modern ekonomilerde Gresham Yasası genellikle enflasyonist dönemlerde belirginleşiyor. Tüketiciler, satın alma gücü hızla eriyen bir yerel para birimiyle karşı karşıya kaldığında, değerini daha iyi koruduğunu düşündüğü varlıklara yöneliyor. Bu davranışın en tipik örneği, yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde altın, döviz veya daha güvenilir kabul edilen yatırım araçlarının birikim amacıyla elde tutulması, buna karşılık yerel para biriminin alışverişlerde tercih edilmesi şeklinde görülüyor. Ekonomistler, bu eğilimin yalnızca tasarruf tercihlerini değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarını ve piyasalardaki işlem hacmini de doğrudan etkilediğini vurguluyor.
Kripto varlıklarda da yeni nesil Gresham Yasası
Gresham Yasası’nın dijital çağdaki yansımaları özellikle kripto para piyasasında dikkat çekiyor. Yatırımcıların değerini daha istikrarlı gördükleri coin’leri cüzdanlarında bekletmesi, yüksek oynaklığa sahip olanları ise işlem amaçlı daha sık kullanması, bu mekanizmanın modern bir versiyonu olarak değerlendiriliyor. Analistler, piyasanın güvenli liman arayışında hangi kripto varlıkların öne çıktığını anlamak için Gresham Yasası’nın önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Bu davranış kalıbı, dijital ekonomi ile geleneksel ekonomik prensiplerin düşündüğümüzden çok daha fazla kesiştiğini ortaya koyuyor.