GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar
Sosyal güvencesi olmayanların yararlandığı Genel Sağlık Sigortası uygulamasında borcu olanlar yeni düzenleme yapılmazsa 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak. 9 milyondan fazla kişinin GSS kapsamında olduğu belirtiliyor.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için süre daralıyor. GSS borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor.
Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.
SGK kaydı olmayanlar GSS uygulamasından yararlanıyor
Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için ‘yeşil kart’ yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.
9 milyondan fazla GSS’li bulunuyor
Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. GSS tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.