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  4. GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar

GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar

Sosyal güvencesi olmayanların yararlandığı Genel Sağlık Sigortası uygulamasında borcu olanlar yeni düzenleme yapılmazsa 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak. 9 milyondan fazla kişinin GSS kapsamında olduğu belirtiliyor.

GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar - Sayfa 1

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için süre daralıyor. GSS borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor.

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GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar - Sayfa 2

Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.

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GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar - Sayfa 3

SGK kaydı olmayanlar GSS uygulamasından yararlanıyor

Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için ‘yeşil kart’ yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

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GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar - Sayfa 4

9 milyondan fazla GSS’li bulunuyor

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. GSS tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.

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