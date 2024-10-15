GSS borcu olanlara sağlık hizmeti yok! 1 Ocak’tan itibaren yararlanamayacaklar

SGK kaydı olmayanlar GSS uygulamasından yararlanıyor

Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için ‘yeşil kart’ yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.