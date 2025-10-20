GSS için düğmeye basıldı: 1 milyon 491 bin kişinin borcu silinecek! İşte detaylar
Türkiye’de 10 milyondan fazla kişinin GSS prim borcu bulunuyor. Bu sayı her geçen yıl artıyor. Hükümet GSS borçları için düğmeye bastı. TBMM’deki torba teklife eklenmesi planlanan düzenlemeyle 1 milyon 491 bin kişinin 3.1 milyarlık GSS borcu silinecek. 10 milyon kişinin ise borcu ertelenecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili hükümetten önemli bir adım geliyor. Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için af ve erteleme düzenlemesi gündemde. Çalışmaları süren yasal düzenleme kapsamında, özellikle 2015 yılına ait GSS borçlarının silinmesi planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin, kısa süre içinde Meclis’e sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.
Takvim’in haberine göre, hazırlanmakta olan yasal düzenleme ile yaklaşık 10 milyon vatandaşın 100 milyar TL’yi aşan Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ertelenecek.
Ayrıca, 1 milyon 491 bin kişiye ait 2015 yılına dönük toplam 3,1 milyar TL tutarındaki borçların tamamen silinmesi planlanıyor.