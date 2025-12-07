GSS primlerinde yeni dönem: Gelir seviyesine göre muafiyet geliyor
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri artırıldı. Genel Sağlık Sigortası prim oranlarındaki artış, milyonlarca kişiyi gelir testi yaptırmaya yönlendiriyor. Gelir testi sonucunda belirli bir sınırın altında kalanlar, prim ödeme yükümlülüğünden muhaf tutulacak.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine ilişkin yapılan son düzenleme, gelir testinin önemini daha da artırdı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla prim oranları iki katına çıkarılırken, primlerini kendi karşılayan vatandaşlar için yeni ödeme tutarları belirlendi.
Düzenlemeyle birlikte, gelir testi sonucunda belirlenen gelir sınırının altında kalan vatandaşlar için prim ödeme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bu nedenle, daha yüksek prim yüküyle karşılaşmamak için gelir testi yaptırmak kritik hale geldi.
Önceden brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanan prim oranı, yeni düzenlemeyle yüzde 6'ya yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya çıktı.