GSS primlerinde yeni düzenleme: Gelir testi yaptırmayan daha fazla ödeyecek
Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla genel sağlık sigortası GSS primlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle birlikte ödenecek tutarlar da değişti. Prim yükünden kurtulmak isteyen vatandaşların gelir testi yaptırması zorunlu hale geldi.
Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile genel sağlık sigortası (GSS) primlerinde dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. Bu yeni düzenleme, prim uygulamasında önemli bir güncellemeyi beraberinde getiriyor.
1 ARALIK'TAN İTİBAREN DEĞİŞECEK
Yeni düzenlemeyle aylık GSS primi 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye yükseldi. GSS primlerini kendi ödeyen kişiler 1 Aralık 2025’ten itibaren yeni tutar üzerinden ödeme yapacak. Primler, 1 Ocak 2026’da asgari ücret artışı oranında yeniden güncellenecek.