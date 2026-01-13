GSYH'ye göre 2026'nın en büyük 30 ekonomisi açıklandı! Türkiye sıralamasını korudu

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) güncel World Economic Outlook verileri, 2026 yılında küresel ekonominin fotoğrafını ortaya koydu. GSYH büyüklükleri esas alınarak hazırlanan listede dünyanın en büyük 30 ekonomisi sıralanırken, Türkiye mevcut konumunu muhafaza ederek küresel ligdeki yerini korudu. Açıklanan veriler, gelişmiş ve yükselen ekonomiler arasındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışacağını gösteriyor.