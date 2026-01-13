GSYH'ye göre 2026'nın en büyük 30 ekonomisi açıklandı! Türkiye sıralamasını korudu
IMF's World Economic Outlook verilerine göre, Gayrisafi yurtiçi hasıla rakamları ele alınarak yapılan araştırmada dünyanın en büyük 30 ekonomisi 2026 yılı için açıklandı. Türkiye, sıralamasını muhafaza etti
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) güncel World Economic Outlook verileri, 2026 yılında küresel ekonominin fotoğrafını ortaya koydu. GSYH büyüklükleri esas alınarak hazırlanan listede dünyanın en büyük 30 ekonomisi sıralanırken, Türkiye mevcut konumunu muhafaza ederek küresel ligdeki yerini korudu. Açıklanan veriler, gelişmiş ve yükselen ekonomiler arasındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışacağını gösteriyor.