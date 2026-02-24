Güncel konut kredisi faiz oranlar belli oldu: İşte 3 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ödemesi

  1. Ekonomim
2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı düşünenler için kritik uyarı geldi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları açıklandı. 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisi için faizler %2,49 ile %2,99 arasında değişiyor. İşte 2026 yılı itibarıyla 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi için banka banka faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme detayları...

2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için güncel konut kredisi bilgileri paylaşıldı. Banka banka güncellenen faiz oranlarına göre, 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisinde faizler %2,49 ile %2,99 arasında değişiyor.

120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisi için bankaların faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şu şekilde belirlendi:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 2,5

Toplam Ödeme 9.517.805 TL

Aylık Taksit 79.085 TL

