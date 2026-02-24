Güncel konut kredisi faiz oranlar belli oldu: İşte 3 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ödemesi
2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı düşünenler için kritik uyarı geldi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları açıklandı. 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisi için faizler %2,49 ile %2,99 arasında değişiyor. İşte 2026 yılı itibarıyla 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi için banka banka faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme detayları...
120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisi için bankaların faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şu şekilde belirlendi: