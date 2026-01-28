Güncel mevduat faizi oranları: En yüksek faiz hangi bankada? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Böylece 500 bin TL'nin aylık getirisi değişti. Peki, en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte Ocak 2026 güncel mevduat faiz oranları ve en yüksek kazanç sağlayan bankalar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan indirimle yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi. Faiz oranı böylelikle Ekim 2023’ten beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu. TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi.
Mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 500 bin TL’nin aylık getirisi değişti. Bankada parası olanlar ise bu noktada ‘’En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ocak 2026 banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 37'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.
Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdiği belirtildi.
2026 OCAK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.
27 Ocak 2026 itibarıyla 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı.
Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi…