  4. Güncel personel alımı yapan 12 kurum ve son başvuru tarihleri; EGM, Aile Bakanlığı, üniversiteler...

Güncel personel alımı yapan 12 kurum ve son başvuru tarihleri; EGM, Aile Bakanlığı, üniversiteler...

20 Aralık 2025 itibarıyla kamu kurum ve üniversitelerde binlerce kişiyi kapsayan güncel personel alımları duyuruldu; başvuruların büyük bölümü Kariyer Kapısı ve ÖSYM AİS üzerinden alınıyor.

KPSS 2025/2 merkezi atamasından bakanlıklara, üniversitelerden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar birçok kurumda personel alım süreci devam ederken, adayların son başvuru tarihlerini kaçırmaması için uyarılar yapılıyor.

1. KPSS 2025/2 Merkezi Atama: 3.732 alım • Son gün: 25 Aralık

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 3.000 alım • Son gün: 26 Aralık

3. Emniyet Genel Müdürlüğü: 500 alım • 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026

