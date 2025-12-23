Güncel personel alımı yapan 12 kurum ve son başvuru tarihleri; EGM, Aile Bakanlığı, üniversiteler...
20 Aralık 2025 itibarıyla kamu kurum ve üniversitelerde binlerce kişiyi kapsayan güncel personel alımları duyuruldu; başvuruların büyük bölümü Kariyer Kapısı ve ÖSYM AİS üzerinden alınıyor.
KPSS 2025/2 merkezi atamasından bakanlıklara, üniversitelerden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar birçok kurumda personel alım süreci devam ederken, adayların son başvuru tarihlerini kaçırmaması için uyarılar yapılıyor.
