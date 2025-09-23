Günün en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu! Bu hisselere yatırım yapanlar yanılmadı
Borsa İstanbul 23 Eylül 2025 Salı gününü düşüşle tamamladı. Günün yatırımcısını yüksek işlem görerek güldüren ve üzen hisseler de belli oldu.
BIST 100 endeksi, yüzde -1.19 değer yitirerek 11.331.75 puanla günü kapattı.
Dolar gün içinde 41.42 TL'yi gördü.
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,98 yükselişle 5.032,47 TL oldu.
Günün en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri:
