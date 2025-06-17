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Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü?

Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde en çok düşen ve yükselen hisseler açıklandı.

Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 17 Haziran Salı’da BIST100 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.339,59 puandan kapanış yaptı. Gün içinde dalgalı bir seyir izlenirken, yalnızca 1 hisse seansı taban fiyattan tamamladı. Buna karşın, borsada işlem gören 18 hisse tavan fiyatla günü kapatarak yatırımcıların dikkatini çekti.

İşte salı gününün en çok düşen 10 hissesi...

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Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 2

10 – Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ)
Kapanış Fiyatı: 52,20 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,18

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Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 3

9 – Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
Kapanış Fiyatı: 11,67 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,28

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Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 4

8 – Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)
Kapanış Fiyatı: 205,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,40

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