Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü?
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde en çok düşen ve yükselen hisseler açıklandı.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 17 Haziran Salı’da BIST100 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.339,59 puandan kapanış yaptı. Gün içinde dalgalı bir seyir izlenirken, yalnızca 1 hisse seansı taban fiyattan tamamladı. Buna karşın, borsada işlem gören 18 hisse tavan fiyatla günü kapatarak yatırımcıların dikkatini çekti.
İşte salı gününün en çok düşen 10 hissesi...
10 – Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ)
Kapanış Fiyatı: 52,20 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,18
9 – Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
Kapanış Fiyatı: 11,67 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,28