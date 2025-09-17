Günün sahibini güldüren ve üzen hisseleri belli oldu! İşte kazandıran hisseler
Borsa İstanbul 17 Eylül 2025 Çarşamba gününü düşüşle tamamladı. Borsanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerindeki sıralama ve yüzdeler de değişti. İşte altın, borsa ve dolarda son durum.
BIST 100 endeksi, yüzde -0.15 değer kaybederek 11.165.85 puanla günü tamamladı.
Dolar gün içinde 41.28 TL'yi gördü.
Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,01 düşüşle 4.892,02 TL'ye indi.
Borsada en çok işlem gören hisseler:
