Hafta tatili 24 saatten az olamaz: 24 saatten az olursa ne olur? İşte Yargıtay kararı...
Türkiye, haftada 50 saat üzeri çalışma açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Her 3 işçiden 1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. İş Kanunu, çalışanların dinlenme hakkını güvence altına alıyor. Yargıtay, hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde hiç kullandırılmamış sayıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, hafta tatili ile ilgili merak edilenleri yazdı.
"Türkiye dünyada en uzun süreyle çalışılan ülkelerin başında yer alıyor. İşçilerin 3’te 1’i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. İşçilerin hafta tatili hakkı, yıllık ücretli izin gibi Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Hafta tatili hakkının nasıl kullanılacağı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda yer almayan hususlar ise Yargıtay’ın içtihatları ile doldurulmuştur.
İş Kanunu’na göre, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünür. Örneğin, haftanın 6 günü çalışılan iş yerlerinde günlük 7.5 saat, haftanın 5 günü çalışılan iş yerlerinde ise günlük 9 saat çalışma yapılabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir.
Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. Ara dinlenmeler ise çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenmeler, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanabilir.
ARA DİNLENME SÜRELERİ NE KADAR?
Ara dinleme süresi; 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saattir. Bu dinlenme süreleri en az olup, aralıksız olarak verilmesi gerekir. Ara dinlenme süreleri iş yerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.