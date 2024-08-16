Hafta tatili 24 saatten az olamaz: 24 saatten az olursa ne olur? İşte Yargıtay kararı...

ARA DİNLENME SÜRELERİ NE KADAR?

Ara dinleme süresi; 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar süreli işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saattir. Bu dinlenme süreleri en az olup, aralıksız olarak verilmesi gerekir. Ara dinlenme süreleri iş yerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.