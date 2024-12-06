Hafta tatili ücreti ne kadar? Hafta tatilinde çalışana fazla mesai ücreti zorunlu mu?

Çalışma süresi, işçinin işte geçirdiği süredir. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinleme süresi günlük 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat olarak uygulanıyor. Ara dinlenme süreleri en az olup, aralıksız olarak verilmesi gerekir. Ancak, işveren ara dinlenme sürelerini işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırabilir.