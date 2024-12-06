Hafta tatili ücreti ne kadar? Hafta tatilinde çalışana fazla mesai ücreti zorunlu mu?
Türkiye'de her 3 işçiden 1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. İşçiler zaman zaman hafta tatilinde de çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Peki hafta tatilinde çalışan işçinin fazla çalışma ücreti ne kadar? Hafta tatilinde çalışan işçiye ücret ödemek yerine izin kullandırılabilir mi? İşte detaylar...
Hafta tatili ücreti ne kadar? Hafta tatilinde çalışana fazla mesai ücreti zorunlu mu? Merak edilenleri Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı.
HAFTADA 45 SAATTEN FAZLASI 'FAZLA ÇALIŞMA'
"İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. İş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça 45 saatlik süre haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünür. Haftanın 6 günü çalışılan iş yerlerinde günlük 7,5 saat, haftanın 5 günü çalışılan iş yerlerinde ise günlük 9 saat çalışma yapılabilir. Haftada 45 saati aşan çalışmalar “fazla çalışma” olarak kabul edilir.
Çalışma süresi, işçinin işte geçirdiği süredir. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinleme süresi günlük 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat olarak uygulanıyor. Ara dinlenme süreleri en az olup, aralıksız olarak verilmesi gerekir. Ancak, işveren ara dinlenme sürelerini işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırabilir.
HAFTA TATİLİ EN AZ KAÇ SAAT OLMALI?
İş Kanunu uyarınca, işçiye 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili yaptırılması zorunludur. Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 6 günde doldurulduğu işyerlerinde hafta tatili bir gündür. Haftalık çalışma süresinin 5 günde doldurulduğu işyerlerinde ise hafta tatili iki gündür.