Haftalık kapanışta en çok alınan hisseler! 1 hisse 906 milyon TL’lik para girişi.
Borsa İstanbul’un en değerli şirketine haftalık kapanışta 906 milyon liralık para girişi oldu.
Borsada haftanın son işlem günü olan 19 Aralık Cuma, dalgalı bir seyirle tamamlandı. BİST100 endeksi, günü %0,06 oranında yükselişle 11.341,90 puandan kapattı.
EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
Piyasalardaki oynaklığın öne çıktığı günde, bazı hisselerde görülen pozitif aktif işlem farkları, yatırımcıların seçici alım yaptığını ve belirli hisselere yönelimin arttığını ortaya koydu. 19 Aralık 2025’teki haftalık kapanışla birlikte en çok para girişi olan hisseler şöyle oldu: