Haftalık kiraları altı haneli rakamları buluyor: İşte kayak tatili için lüks beş Avrupa dağ evi
Özel şeflerden ısıtmalı havuzlara, cam duvarlardan eşsiz manzaralara kadar her detayıyla öne çıkan bu dağ evleri, haftalık kiraları altı haneli rakamlara ulaşsa da beş yıldızlı otelleri aratmayan bir lüks ve konfor vadediyor.
Avrupa’nın en prestijli kayak merkezlerinde konaklama anlayışı değişiyor: Artık lüksün adresi oteller değil, ultra modern dağ evleri.
Geleneksel “şale” tarzı rustik kulübelerden çok uzakta olan bu yeni nesil yapılar, mimari birer başyapıt niteliğinde.
Panoramik manzaralı cam cepheler, sinema salonları, özel şarap mahzenleri, bot ısıtma sistemli kayak odaları ve kişiye özel spa alanlarıyla donatılan bu evler, mahremiyet ve ayrıcalığı bir arada sunarak seçkin tatilcilerin yeni favorisi haline geliyor.