Haftanın en çok kazandıran-kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Dolar, euro, altın, borsa...
Ekim ayının üçüncü haftası geride kalırken yatırımcısına en çok kazandıran ve en çok kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.