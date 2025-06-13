Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa...
Haziran ayının ikinci haftasında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.