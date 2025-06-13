  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa...

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa...

Haziran ayının ikinci haftasında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.

1 | 10
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa... - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya çıktı.

2 | 10
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.

3 | 10
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, euro, borsa... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.

4 | 10