Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Ne altın ne dolar ne euro...
Borsanın 11 bin .297,44 puanı gördüğü haftada en çok kazandıran yatırım araçları da belli oldu. Güvenli liman kabul edilen altın, yatırımcısına beklediğini veremedi. Yatırımını dolar ve euro tarafına yapanlar da umduklarını bulamadı. Parasını euro olarak tutanlar dolara göre biraz daha şanslıydı. İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları...
Bu haftta Dolar/TL yüzde 0,03 artış gösterdi.
ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 liraya çıktı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,36 artarak 8 bin 165 liraya yükseldi.
