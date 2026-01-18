  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler

Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler

Borsada 12-16 Ocak haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,83 yükselişle 12688,52 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı haftanın bazı hisselerde ise yukarı hareket dikkat çekti.

Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler - Sayfa 1

Geçtiğimiz haftanın yatırımcısının yüzünü en çok güldüren hisseler belli oldu. İşte haftanın borsada değeri en çok artan hisseler...

 

1 | 11
Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler - Sayfa 2

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
BSOKE
Kapanış fiyatı: 26,98 TL
Haftalık değişim: % +52,52

2 | 11
Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler - Sayfa 3

Marmara Holding A.Ş.
MARMR
Kapanış fiyatı: 2,57 TL
Haftalık değişim: % +52,07

3 | 11
Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler - Sayfa 4

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
SEGMN
Kapanış fiyatı: 28,94 TL
Haftalık değişim: % +47,50

4 | 11