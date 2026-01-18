Haftanın kazandıran hisseleri belli oldu! İşte yatırımcısını güldüren hisseler
Borsada 12-16 Ocak haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,83 yükselişle 12688,52 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı haftanın bazı hisselerde ise yukarı hareket dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftanın yatırımcısının yüzünü en çok güldüren hisseler belli oldu. İşte haftanın borsada değeri en çok artan hisseler...
1 | 11
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
BSOKE
Kapanış fiyatı: 26,98 TL
Haftalık değişim: % +52,52
2 | 11