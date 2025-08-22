  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı

Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı

Yatırımcıların merakla beklediği bu haftaki yatırım araçlarının performansları belli oldu.

Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı - Sayfa 1

Küçük yatırımcının umudunu bağladığı altın beklenen performansı veremese de en büyük hayal kırıklığına uğrayan euro yatırımcısı oldu. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

1 | 10
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı - Sayfa 2

Euro/TL → %−0,37 değer kaybı
Euro yüzde 0,37 azalışla 47,6720 liraya indi.

2 | 10
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı - Sayfa 3

Altın (gram) → %+0,16 değer artışı
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 artışla 4.397 liraya yükseldi.

3 | 10
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı - Sayfa 4

Cumhuriyet altını → %+0,17 değer artışı
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,17 yükselişle 29.709 liraya ulaştı.

4 | 10