Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu! Bir kesim umduğunu bulamadı
Yatırımcıların merakla beklediği bu haftaki yatırım araçlarının performansları belli oldu.
Küçük yatırımcının umudunu bağladığı altın beklenen performansı veremese de en büyük hayal kırıklığına uğrayan euro yatırımcısı oldu. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
Altın (gram) → %+0,16 değer artışı
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 artışla 4.397 liraya yükseldi.
