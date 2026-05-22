Haftanın tek kazandıranı da güldürmedi! En çok kaybettiren yatırım araçları belli oldu
Altın, borsa, euro, dolar, fon yatırımcısının beklediği 18-22 Mayıs haftası performans rakamları geldi. Yatırımcı bu hafta beklediğini bulamadı. Altında yükseliş uman yatırımcı zarar etmemekle yetinirken, dolar yatırımcısı ise küçük farklarla kazanç sağladı
Bu hafta yatırım araçları arasında tek kazandıran dolar oldu ancak o da yatırımcının beklentisini karşılamadı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,89 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 12.966,26 puanı ve en yüksek 14.342,48 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,89 altında 13.808,20 puandan tamamladı.
