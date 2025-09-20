Haftanın temettü verecek şirketleri belli oldu! İşte ödeme tarihleri ve miktarlar

  1. Ekonomim
Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödemelerinde haftanın programı belli oldu.

Bu hafta 7 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. 

Peki hangi şirket hangi tarihte ödememe yapacak?

Bu hafta, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Ayen Enerji A.Ş. (AYEN), Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR),Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO), Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  ödeme yapacak. İşte ödeme tarihleri ve miktarları...

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Hisse başı brüt temettü: 0,0081516 TL
Hisse başı net temettü: 0,0069288 TL
Temettü tarihi: 22 Eylül (2. taksit)

