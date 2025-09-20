Haftanın temettü verecek şirketleri belli oldu! İşte ödeme tarihleri ve miktarlar

Bu hafta, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Ayen Enerji A.Ş. (AYEN), Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR),Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO), Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ödeme yapacak. İşte ödeme tarihleri ve miktarları...