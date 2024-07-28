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  4. Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak

Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak

AK Parti’nin verdiği önergeyle vergi paketiyle hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılacak.

Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak - Sayfa 1

AK Parti'nin verdiği önergeyle vergi paketiyle hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılacak.

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Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak - Sayfa 2

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçeleri dikkate alınarak, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 40.000,

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Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak - Sayfa 3

Birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 35.000,

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Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak - Sayfa 4

Diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000,

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