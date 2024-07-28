Hakim ve savcı maaşlarına zam yapılacak
AK Parti’nin verdiği önergeyle vergi paketiyle hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılacak.
AK Parti'nin verdiği önergeyle vergi paketiyle hakim ve savcıların maaşlarına zam yapılacak.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçeleri dikkate alınarak, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 40.000,
Birinci sınıf hakim ve savcılardan aylık ödeme oranı yüzde 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 35.000,
Diğer birinci sınıf hakim ve savcılara 30.000,