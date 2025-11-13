Halka arz nedir? Şirketler neden borsada yer alır?

Halka arz türleri

Halka arz genellikle iki ana türde yapılır: ilk halka arz (IPO) ve ikincil halka arz. İlk halka arz, bir şirketin hisselerini ilk kez yatırımcılara sunmasıdır. İkincil halka arz ise mevcut hissedarların hisselerini satması yoluyla gerçekleşir. Bazı halka arzlar sadece kurumsal yatırımcılara yöneliktir, bazıları ise halka açıktır. Özel halka arzlar, sınırlı sayıda yatırımcıya sunulur. Halka arzın türü, şirketin finansman ihtiyacına ve stratejisine göre belirlenir. Bazı şirketler büyüme ve yatırımlar için sermaye toplarken, bazıları likidite yaratmayı amaçlar. Türüne göre halka arzın risk ve getiri profili de değişir.