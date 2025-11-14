Halka arz süreci başladı: Bir şirketin değeri nasıl belirlenir?

Şirketin borsaya açılma kararı

Bir şirketin halka arz kararı alması, yalnızca sermaye artırımı anlamına gelmez; bu adım aynı zamanda kurumsal kimliğin güçlendirilmesi açısından da kritik bir dönüm noktasıdır. Şirket, halka açılarak daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı, markasını ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmayı hedefler. Bu süreçte yönetim, hem finansal hem de stratejik açıdan kapsamlı bir hazırlık dönemine girer. Halka arz öncesinde finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir, geleceğe yönelik büyüme planları yatırımcıya şeffaf biçimde sunulur. Ancak tüm bu hazırlıkların merkezinde bir soru vardır: Şirketin gerçek değeri nedir? Bu değerin doğru hesaplanması, hem yatırımcıların güveni hem de şirketin itibarı açısından belirleyici olur. Yanlış belirlenen bir fiyat aralığı, piyasada olumsuz algı yaratabilir ve uzun vadeli performansı zedeleyebilir.