Halka arz süreci başladı: Bir şirketin değeri nasıl belirlenir?
Şirketlerin borsada işlem görmeye başlamadan önceki en önemli aşama olan halka arz değerleme süreci, finans dünyasında büyük önem taşıyor. Uzmanlar, finansal performans, piyasa koşulları, büyüme potansiyeli ve yatırımcı talebini dikkate alarak şirketin adil piyasa değerini belirliyor. Sürecin şeffaf yürütülmesi, yatırımcı güveni ve uzun vadeli istikrar açısından belirleyici oluyor.
Şirketin borsaya açılma kararı
Bir şirketin halka arz kararı alması, yalnızca sermaye artırımı anlamına gelmez; bu adım aynı zamanda kurumsal kimliğin güçlendirilmesi açısından da kritik bir dönüm noktasıdır. Şirket, halka açılarak daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı, markasını ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmayı hedefler. Bu süreçte yönetim, hem finansal hem de stratejik açıdan kapsamlı bir hazırlık dönemine girer. Halka arz öncesinde finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir, geleceğe yönelik büyüme planları yatırımcıya şeffaf biçimde sunulur. Ancak tüm bu hazırlıkların merkezinde bir soru vardır: Şirketin gerçek değeri nedir? Bu değerin doğru hesaplanması, hem yatırımcıların güveni hem de şirketin itibarı açısından belirleyici olur. Yanlış belirlenen bir fiyat aralığı, piyasada olumsuz algı yaratabilir ve uzun vadeli performansı zedeleyebilir.
Değerleme sürecinde ilk adımlar
Bir şirketin değeri belirlenirken ilk olarak finansal geçmiş analiz edilir. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akım verileri incelenerek şirketin kârlılık düzeyi, borçluluk oranı ve öz kaynak yapısı değerlendirilir. Uzmanlar, geçmiş yıllardaki performansı yalnızca bir referans noktası olarak görür, asıl odak gelecekteki potansiyeldedir. Çünkü bir şirketin bugünkü fiyatı, gelecekte yaratacağı değerin bugüne indirgenmiş hâlidir. Bu aşamada ekonomik koşullar, faiz oranları, döviz dalgalanmaları ve sektör trendleri de hesaba katılır. Şirketin faaliyet gösterdiği alanın büyüme potansiyeli ne kadar yüksekse, değerleme de o kadar yukarı yönlü olur. Dolayısıyla ilk adım, finansal sağlığın derinlemesine analiz edilmesiyle başlar.
İndirgenmiş nakit akımı yöntemi
Halka arz sürecinde en çok kullanılan yöntemlerden biri indirgenmiş nakit akımı (DCF) analizidir. Bu yöntem, gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarını bugünkü değere indirger. Temel mantık, “bugünkü bir lira, gelecekteki bir liradan daha değerlidir” prensibine dayanır. Analizde, şirketin önümüzdeki 5 ila 10 yıllık gelir tahminleri dikkate alınır. Bu gelirlerin bugünkü karşılığı hesaplanırken, belirli bir iskonto oranı uygulanır. İskonto oranı ise faiz oranları, risk primi ve sektör dinamikleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Sonuç olarak, şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli bugüne taşınır ve toplam firma değeri ortaya çıkar.
Benzer şirketlerle kıyaslama yöntemi
Bazı şirketlerde DCF yöntemi tek başına yeterli olmayabilir. Bu durumda, benzer sektörlerde faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerleriyle karşılaştırma yapılır. Bu yönteme “emsal karşılaştırma analizi” denir. Örneğin, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma halka arz edilecekse, diğer enerji şirketlerinin fiyat/kazanç (F/K) ve piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranları dikkate alınır. Böylece yeni halka arz olacak şirketin hangi fiyat aralığında olması gerektiği tahmin edilir. Bu yaklaşım, piyasadaki dengeyi ve yatırımcı davranışlarını da hesaba katar. Ancak doğru sonuç için seçilen emsallerin finansal yapısı ve faaliyet alanı benzer olmalıdır.