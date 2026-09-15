Halka arz yarışı hızlandı! 37 dev şirket borsaya katıldı, işte sırası gelen devler

2026 yılı, halka arz sayısı ve sağlanan fon büyüklüğü açısından 2025 yılına oranla belirgin bir canlılık ve artış ivmesi gösteriyor. Peki 2026 yılında hangi dev gişiriş yaptı, hangileri sırada bekliyor? İşte tüm halka arz bilgileri...