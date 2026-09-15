Halka arz yarışı hızlandı! 37 dev şirket borsaya katıldı, işte sırası gelen devler
2026 yılının ilk 3 çeyreğinde 37 şirketin halka arz oldu. Yıl bitmeden Borsaya giriş yapmak üzere ise 20'yi aşkın şirket sıra bekliyor. İşte borsaya katılan ve sıra bekleyen devler..
2026 yılı, halka arz sayısı ve sağlanan fon büyüklüğü açısından 2025 yılına oranla belirgin bir canlılık ve artış ivmesi gösteriyor. Peki 2026 yılında hangi dev gişiriş yaptı, hangileri sırada bekliyor? İşte tüm halka arz bilgileri...
1. İlk çeyrek: Ocak - mart
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ARF BİO Yenilenebilir Enerji (ARFBIO)
Fiyat: 11,40 TL
Yenilenebilir enerji ile biyokütle yatırımlarına yönelik sermaye artırımı gerçekleştirdi.
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Üçay Mühendislik (UCAY)
Fiyat: 22,10 TL
: İklimlendirme, enerji verimliliği ve mühendislik projeleri alanında faaliyet gösteren şirket borsada işlem görmeye başladı.
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Netcad Yazılım (NETCD)
Fiyat: 44,50 TL
Coğrafi bilgi sistemleri ve yazılım teknolojileri alanındaki faaliyetleriyle halka arzını tamamladı.
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Best Brands Grup (BBRND)
Fiyat: 18,90 TL
Tüketim ürünleri ve marka yönetimine odaklanan şirket Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.
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Ata Turizm İşletmecilik (ATATR)
Fiyat: 26,00 TL
Sektördeki konumuyla öne çıkarak doğrudan Yıldız Pazar'da işlem görme hakkı elde etti.
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Empa Elektronik (EMPA)
Fiyat: 32,40 TL
Elektronik bileşen dağıtımı ve teknolojik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere kaynak oluşturdu.
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Gentaş Kimya (GNTSK)
Fiyat: 15,20 TL
Kimyasal hammadde ve sanayi üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla halka arz edildi.
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Savur GYO (SAVUR)
Fiyat: 10,50 TL
Gayrimenkul portföy yönetimi ve yeni konut projelerinin geliştirilmesi için talep topladı.
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Luxera GYO (LUXER)
Fiyat: 14,20 TL
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının öne çıktığı dönemde ilk çeyrekte borsaya giren şirketlerden biri oldu.
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Metropal Kurumsal Hizmetler (METRO)
Fiyat: 28,00 TL
Kurumsal yemek kartı ve çalışan yan hakları yönetim yazılımları alanında faaliyet gösteren şirket halka arzını tamamladı.
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Meysu Gıda Sanayi (MEYSU)
Fiyat: 24,10 TL
Gıda ve içecek imalatındaki büyüme planları kapsamında halka arzını gerçekleştirdi.
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Akhan Un Fabrikası (AKHAN)
Fiyat: 19,50 TL
Tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda tedarik zincirinin finansmanı amacıyla halka arz edildi.
2. İkinci çeyrek: Nisan - haziran
Piyasa şartlarının etkisiyle halka arz takviminin yavaşladığı dönemde süreçlerini tamamlayan şirketler:
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Formül Plastik (FRMUL)
Fiyat: 30,24 TL
Plastik boru ve tesisat elemanları üreticisi olarak yüksek taleple borsada işlem görmeye başladı.
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Z GYO (ZGYO)
Fiyat: 9,77 TL
Portföyünde bulunan ticari gayrimenkullerin likiditesini artırmak amacıyla Ana Pazar'a dahil edildi.