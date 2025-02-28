Halka arzlarda büyük düşüş: Şubat 2025 ile 2024 arasında uçurum var!
Borsa İstanbul’da halka arzlara olan ilgi, geçtiğimiz yıla kıyasla önemli ölçüde düştü. Geçen yıl Şubat ayında milyonlarla ifade edilen halka arz katılımları, bu yılın şubat rakamlarına bakıldığında yüzbinlerde...
Borsa İstanbul’da halka arzlar cazibesini önemli ölçüde yitirdi. Halka arz sonrası hisse fiyatlarının dalgalı seyretmesi, yüksek faiz oranları ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. 2024 ve 2025 yılının şubat ayları karşılaştırıldığında halka arza katılım rakamlarında büyük düşüşler var.
2024 Şubat Ayında Halka Arz Edilen Şirketler
Geçen yıl Şubat ayında PATEK (Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri), BORSK (Bor Şeker), LMKDC (Limak Doğu Anadolu Çimento), ALVES (Alves Kablo), OBAMS (Oba Makarnacılık), ARTMS (Artemis Halı) ve MOGAN (Mogan Enerji) halka arz olan şirketlerdi.
2025 Şubat Ayında Halka Arz Edilen Şirketler
2025 yılında halka arz olan şirketler ise BULGS (Bulls Girişim), BALSU (Balsu Gıda), KLYPV (Kalyon Güneş Teknolojileri), ENDAE (Endae Enerji), VSNMD (Vişne Madencilik), DSTKF (Destek Finans Faktoring), BIGEN (Birleşim Grup Enerji) ve SERNT (Seranit Granit).
Şubat ayı olarak bakıldığında 2024'te 7 2025'te ise 8 şirket halka arz oldu.