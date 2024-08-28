Halkbank'tan yeni kampanya: Emekliler, bir defalığına mahsus 12 bin TL ödeme alabilecek!

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekler.

Eğer önceki döneme ait bir promosyon ödemeniz varsa, yeni başvurunuz sırasında bu tutar sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.