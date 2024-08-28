Halkbank'tan yeni kampanya: Emekliler, bir defalığına mahsus 12 bin TL ödeme alabilecek!
Halkbank, emekliler için Ağustos ayına özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşlarını Halkbank’a taşıyanlar avantajlı promosyon ödemelerinden faydalanabilecek.
Kamu bankası Halkbank, ağustos ayına özel olarak hazırlanan yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Emeklilerin, söz konusu kampanyadan nasıl yararlanacağı ise belli oldu. İşte Halkbank'ın promosyon kampanyasına dair tüm detaylar...
Emekliler, maaşlarını Halkbank’a taşıdıklarında, belirli bir süre içerisinde ödüllü promosyon fırsatlarından faydalanabilecekler. Bu kampanya ile emekliler, yalnızca maaşlarını taşımakla kalmayacak, aynı zamanda ek avantajlardan da yararlanabilecekler.
Ne kadar promosyon alınacak?
10.000 TL - 14.999,99 TL Brüt Maaş: 8.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999,99 TL Brüt Maaş: 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve Üzeri Brüt Maaş: 12.000 TL promosyon
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekler.
Eğer önceki döneme ait bir promosyon ödemeniz varsa, yeni başvurunuz sırasında bu tutar sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.