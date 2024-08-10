Hamster Kombat 10 Ağustos kombo kartlar: Bugünün kombo kartları neler? Günlük 5.000.000 coin ödüllü kombo kartlar madencilerin gündeminden düşmüyor. Her gün saat 15:00’da açıklanan kartlar günlük olarak takip ediliyor. Traderlar ise dağıtılan ödülü hemen kapmak için kombo kartları araştırıyor. Ayrıca kombo kartlar saatlik kazancı da artırıyor.