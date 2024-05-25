Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan emekliler, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesi kazanıyor.

Banka, emekli maaşlarını üç yıl süreyle İş Bankası aracılığı ile almayı taahhüt eden ve emekli aylığını İş Bankası hesabına yatıran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını açıklıyor.

Emekli maaşı aralığı - Emekliye verilecek promosyon miktarı

10.000 TL'ye (10.000 TL dahil olmayacak şekilde) kadar olanlar için 5.000 lira

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL dahil olmayacak şekilde) arası için 8.000 lira

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL dahil olmayacak şekilde) arası için 10.000 lira

20.000 TL ve üzeri için 12.000 lira