Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. Milyonlarca emekli "En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor?" diye merak ediyor. Bankaların emekli promosyonları hakkında güncel bilgiler haberimizde...
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesinden yararlanabilecekler.
Emekli aylığını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, emekli promosyon ödemesi alabilmek için maaşlarını üç yıl süreyle Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerine dair başvuru yapmaları gerekmektedir.
Halkbank
Emekli maaşını üç yıl süresince Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesi alabiliyorlar.
Brüt maaş aralığı - Alınacak emekli promosyon miktarı
10.000 TL - 14.999,99 TL aralığında maaş alanlar için 8.000 lira
15.000 TL - 19.999,99 TL aralığında maaş alanlar için 10.000 lira
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlar için 12.000 lira
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan emekliler, 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesi kazanıyor.
Banka, emekli maaşlarını üç yıl süreyle İş Bankası aracılığı ile almayı taahhüt eden ve emekli aylığını İş Bankası hesabına yatıran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını açıklıyor.
Emekli maaşı aralığı - Emekliye verilecek promosyon miktarı
10.000 TL'ye (10.000 TL dahil olmayacak şekilde) kadar olanlar için 5.000 lira
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL dahil olmayacak şekilde) arası için 8.000 lira
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL dahil olmayacak şekilde) arası için 10.000 lira
20.000 TL ve üzeri için 12.000 lira
Vakıfbank
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara 5.000 lira
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara 8.000 lira
15.000 – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara 10.000 lira
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 lira