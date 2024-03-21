Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli promosyonlarına ilişkin, “Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankaların da bunun altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrası güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankalar ve promosyon miktarları...
VakıfBank emekli promosyonu
1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı:
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
Ziraat Bankası emekli promosyonu
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon
Halkbank emekli promosyonu
Halkbank tarafından emekli maaşını taşıyan vatandaşlara tek seferliğine promosyon ödemesi yapılırken 2024 Halkbank promosyon tutarları şu şekilde:
Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,
Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,
Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,
Emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.
ING emekli promosyonu
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon alabiliyorsunuz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.