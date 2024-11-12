Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka kasım ayı promosyon kampanyaları

Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emeklilere maaşını bankaya taşıması karşılığında verilen nakit promosyonlar; ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. Özel ve kamu bankalarının düzenlediği kampanyalara; maaşını 3 yıl süreyle belirli bankadan almayı kabul eden tüm emekliler katılabiliyor.