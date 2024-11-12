Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka kasım ayı promosyon kampanyaları
Bankaların emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşını 3 yıl boyunca bankaya taşıyan her emeklinin katılabileceği kampanyada, promosyon tutarı da alınan maaşa göre belirleniyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları...
Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emeklilere maaşını bankaya taşıması karşılığında verilen nakit promosyonlar; ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. Özel ve kamu bankalarının düzenlediği kampanyalara; maaşını 3 yıl süreyle belirli bankadan almayı kabul eden tüm emekliler katılabiliyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.