Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En yüksek rakam hangisinde? 0 faizli kredi kampanyaları
2025 yılıyla birlikte bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, birçok banka ilk defa hesap açan bireylere özel olarak 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Genellikle 6 ay vade ile sınırlı olan bu kampanyalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bir alternatif oluşturuyor. İşte, faizsiz finansman desteği sağlayan bankaların sunduğu güncel kampanyalar ve başvuru koşulları...
Temmuz 2025 itibarıyla bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gerek kamu gerekse özel bankalar, hem yeni müşteri kazanmak hem de bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor.
Söz konusu kampanyalarda geri ödeme süresi bankaya göre değişiklik gösterse de genellikle 3 ila 6 ay arasında sınırlı tutuluyor.
İşte Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan faizsiz kredi kampanyalarına dair merak edilen tüm detaylar…
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.