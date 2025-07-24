Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? En yüksek rakam hangisinde? 0 faizli kredi kampanyaları

Temmuz 2025 itibarıyla bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gerek kamu gerekse özel bankalar, hem yeni müşteri kazanmak hem de bireylerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor.