Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...
Nakit ihtiyacı olan yurttaşlar için bankalar yarışa girdi. Sıfır faizli krediler ve taksitli nakit avans kampanyalarında limitler güncellendi. İşte banka banka güncel liste...
Yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikaları doğrultusunda kredi faiz oranlarının zirveyi gördüğü bu dönemde, bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında vites yükseltti.
Peş peşe güncellenen kampanyalarda sıfır faizli finansman tutarları 100 bin TL seviyesine kadar dayandı.
Hayat pahalılığı karşısında bütçesini dengelemek ya da acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yurttaşlar, bankaların sunduğu bu avantajlı paketleri yakından takip ediyor.