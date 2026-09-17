Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...
Bankalarda sıfır faizli kredi avantajları sürmeye devam ediyor. Bazı bankalar müşteri çekebilmek için 6 ay vadeyle faizsiz 100 bin lira kredi imkanı tanıyor. Sıfır faizli krediler ve taksitli nakit avans kampanyalarında limitler güncellendi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka güncel liste...
Bankalar yeni müşteri kazanmak için yarışlarına devam ederken, vatandaşlara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Bankalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sıfır faizle 100 bin TL'lik krediyi desteğini sürdürüyor.
Tüketicileri rahatlatan faizsiz kredi fırsatlarıyla, vatandaşlar hem cüzdanlarında nakit akışı sağlıyor hem de küçük çaplı borç ödemelerinde zorlanmadan hayatlarını düzene sokabiliyor.
İşte bankaların 10 aya varan vadelerde 100 bin liraya kadar krediyi fırsatları…
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR
Denizbank 100 bin lira, 4 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan TNA ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap imkanı sağlıyor.