Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...

Bankalar yeni müşteri kazanmak için yarışlarına devam ederken, vatandaşlara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Bankalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sıfır faizle 100 bin TL'lik krediyi desteğini sürdürüyor.