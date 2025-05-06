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  4. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste

Bankalar yeni müşteri çekebilmek ve diğer bankalarla rekabet edebilmek adına faizsiz kredi dağıtıyor. Peki hangi bankalar ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 1

Kredi faizleri yüksek seyrederken bankalar rekabet adına yeni müşterilerine faizsiz kredi imkanları sunuyor. Bazı bankalar faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi veriyor.

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Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 2

VADELER NE KADAR?

Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler müşterilere sunuluyor.

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Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 3

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

NTV'de yer alan habere göre son güncellemelerle birlikte 7 banka faizsiz kredi veriyor.

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Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 4

QNB Bank, toplamda 75 bin lira faizsiz kredi veriyor. 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor.

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