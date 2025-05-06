Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka liste
Bankalar yeni müşteri çekebilmek ve diğer bankalarla rekabet edebilmek adına faizsiz kredi dağıtıyor. Peki hangi bankalar ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...
Kredi faizleri yüksek seyrederken bankalar rekabet adına yeni müşterilerine faizsiz kredi imkanları sunuyor. Bazı bankalar faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi veriyor.
VADELER NE KADAR?
Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler müşterilere sunuluyor.
HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
NTV'de yer alan habere göre son güncellemelerle birlikte 7 banka faizsiz kredi veriyor.