Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu
Emekli promosyonları 1 Eylül 2025 itibarıyla güncellendi. Birçok banka ödemeleri 21 bin TL üzerine çıkarırken, kamu bankalarında da rakamlar 5 ila 12 bin TL arasında değişiyor. Öte yandan bankalar emekli maaşını taşıyanlara ek ödül ve avantajlar da sunuyor. İşte emekli promosyonu veren bankalar ve eylül ayı promosyon rakamları...
Özel bankalar ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Kampanyalarda yapılan değişiklikler bankadan bankaya farklılık gösterirken, maaşını taşıyan vatandaşlar ek ödüller ve avantajlardan da yararlanacak.
EYLÜL İTİBARIYLA GÜNCELLENDİ
Temmuz ayı emekli maaşının belli olmasıyla birlikte yeni promosyon rakamları 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. Bankalar, emeklilere özel promosyon kampanyalarını 1 Eylül itibarıyla güncellendi.
Emeklilere nakit ödemelerin yanı sıra aidatsız kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkânları gibi birçok fırsat da sunuluyor. Hem kamu, hem de özel bankaların açıkladığı kampanyalar dikkat çekerken, emeklilerin hangi bankada ne kadar promosyon alabileceği merak ediliyor.
İŞTE GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
Garanti BBVA
1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.
* 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
* 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme
* Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus
* Toplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.