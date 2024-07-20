Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi
Mevduat faizlerinin sağladığı getiri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'ye hangi banka ne kadar aylık faiz veriyor? İşte detaylar...
Son dönemde parasını banka mevduatında değerlendirmek isteyenler, güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Haziran ayında mevduat faizleri, borsa, altın ve dövize göre en çok kazanç sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.
Özellikle enflasyonun üzerinde getiri sağlaması, mevduat faizlerinin yatırımcılar için cazip hale gelmesine neden oldu.
Ekonomistlere göre, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, güvenli liman arayışını artırıyor. Bu bağlamda, mevduat faizlerinin sağladığı güvenli ve öngörülebilir getiri, yatırımcıların tercihini etkiliyor.