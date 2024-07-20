  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi

Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi

Mevduat faizlerinin sağladığı getiri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'ye hangi banka ne kadar aylık faiz veriyor? İşte detaylar...

Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi - Sayfa 1

Son dönemde parasını banka mevduatında değerlendirmek isteyenler, güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.

1 | 11
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi - Sayfa 2

Haziran ayında mevduat faizleri, borsa, altın ve dövize göre en çok kazanç sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

2 | 11
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi - Sayfa 3

Özellikle enflasyonun üzerinde getiri sağlaması, mevduat faizlerinin yatırımcılar için cazip hale gelmesine neden oldu.

3 | 11
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 1 milyon TL’nin aylık net getirisi - Sayfa 4

Ekonomistlere göre, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, güvenli liman arayışını artırıyor. Bu bağlamda, mevduat faizlerinin sağladığı güvenli ve öngörülebilir getiri, yatırımcıların tercihini etkiliyor.

4 | 11