Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak? Bayram ikramiyesini kimler alabilecek?
Milyonlarca emeklyi ilgilendiren detaylar belli oldu. Hangi emekli, ne zaman 3 bin TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesini alacak? Bayram ikramiyesini kimler alabilecek? İşte detaylar...
Emekliler her yıl iki kere Kurban ve Ramazan bayramında ikramiye alıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihi açıkladı.
İkramiye ödemeleri için tarih belirlendi. Yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.
HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri 10 Haziran'da bayram ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur yani 4B emeklileri 11 Haziran'da ve SSK üzerinden emekli olanlar ise 12-13-14 Haziran'da bayram ikramiyelerini alacaklar.