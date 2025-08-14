Hangi emeklilere 3 maaş ödeniyor? İşte üçlü maaş formülünün detayları
Kanunlarda çalışan emekliler için farklı alanlarda ücret alma imkânı var. Peki hangi emekliler 3 maaş alabiliyor? İşte çalışan emeklilerin merak ettiği tüm soruların yanıtları...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sonrası SGK'dan aylık alan dosya sayısı 16 milyonu geçti. Bunların neredeyse 14-15 milyonunu emekliler oluşturuyor.
EYT ile birlikte genç yaşta emekli olanların sayısı artarken, çalışma hayatında ayrılmayanlar da çoğaldı. Yasalara göre emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Bu durum emekliler için ek ücret anlamına geliyor. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre çalışan emeklilerin ücret ve özlük haklarıyla ilgili detaylar...
Çalışan emeklinin sigortası yapılıyor mu?
Emekliler çalıştıklarında kayıtlı oluyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesi gerekiyor. Bunun dışında kayıt dışı çalıştırmak yasalara göre suç.