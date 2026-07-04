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  4. Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu

Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu

SSK, Bağkur emekli maaş zam oranları ve 2026 en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki hangi emekli yüzde kaç zam aldı, hangi emeklinin maaşı ne kadar arttı? Temmuz 2026 emekli maaşı zam oranlarının belli olması ile birlikte, emekliler maaş farklarının hesaplarına yatacağı günü beklemeye başladı. Emekli zamlarının yatacağı tarihler de belli oldu.

Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 1

Ocak-Haziran döneminde 22.000 TL emekli maaşı alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi % 17,76'lık zam sonrası 25.907 TL maaş alacak. 23.000 TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi % 17,76'lık zam sonrası 27.084 TL maaş alacak. 24.000 TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi % 17,76'lık zam sonrası 28.262 TL maaş alacak

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Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 2

En düşük emekli maaşı kaç TL?

AK Parti, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlenin de yer aldığı, ‘Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığına sundu.

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Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 3

Teklifin kabul edilmesi ile birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya yükselecek. 

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Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu - Sayfa 4

Ocak zammı ne kadar olmuştu?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira olmuştu. 

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