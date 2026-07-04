Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu
SSK, Bağkur emekli maaş zam oranları ve 2026 en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki hangi emekli yüzde kaç zam aldı, hangi emeklinin maaşı ne kadar arttı? Temmuz 2026 emekli maaşı zam oranlarının belli olması ile birlikte, emekliler maaş farklarının hesaplarına yatacağı günü beklemeye başladı. Emekli zamlarının yatacağı tarihler de belli oldu.
Ocak-Haziran döneminde 22.000 TL emekli maaşı alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi % 17,76'lık zam sonrası 25.907 TL maaş alacak. 23.000 TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi % 17,76'lık zam sonrası 27.084 TL maaş alacak. 24.000 TL maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi % 17,76'lık zam sonrası 28.262 TL maaş alacak
En düşük emekli maaşı kaç TL?
AK Parti, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlenin de yer aldığı, ‘Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığına sundu.
Teklifin kabul edilmesi ile birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan yüzde 17,76'lık artışla 23 bin 552 liraya yükselecek.