Hangi emeklinin maaşı kaç TL oldu Maaş zamlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı kaç TL?

AK Parti, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlenin de yer aldığı, ‘Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığına sundu.