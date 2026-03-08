Hangi fon yüzde 38 değer kazandı? İşte fonların haftalık performansı
Bu hafta en çok para piyasası fonları değer kazanırken; en çok değer kaybeden hisse fonları oldu. En fazla kazandıran yatırım fonu ise, yüzde 37,69 yükselişle Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon oldu.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,22 ve BES fonları yüzde 1,52 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 4,27 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 6,05 ile "Endeks" fonu oldu.
En çok hangi yatırım fonu kazandırdı?
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 37,69 yükselişle Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.