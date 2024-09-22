Hangi hisse senetlerinin endeksleri değişti? İşte son durum
2024 yılı son çeyrekte BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerindeki şirket değişiklikleri belli oldu.
Borsa İstanbul, BIST Pay Endekslerinde 2024 yılı dördüncü çeyrek dönem için yapılacak değişiklikleri belirledi.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2024-31/12/2024) için yapılacak değişiklikler açıklandı.
Buna göre, 1 Ekim'den itibaren BIST 100 endeksine Adel Kalemcilik, Altınay Savunma, Anadolu Sigorta, Beşiktaş Futbol, Çelebi, Fenerbahçe Futbol, Karsan, MLP Sağlık, Papilon Savunma ve Rönesans Gayrimenkul alınacak. Endeksten çıkarılacak paylar Bosch Fren, Eczacıbaşı Yatırım, Europen, İş GYO, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, QUA Granite, SDT, Teknosa, Yayla Gıda olarak belirlendi.
CVK Maden, IC Enterra ve Anadolu Hayat Emeklilik ise BIST 100 endeksi için yedek paylar olarak açıklandı.
BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde hangi hisseler değişti?
Borsa İstanbul, BIST 50'ye alınacak payları Coca Cola İçecek, Kocaer Çelik, Reeder ve Vakıfbank olarak belirlerken, çıkacak paylar CW Enerji, Europower Enerji, Girişim Elektrik ve Smart Güneş Enerji olacak.
Koza Madencilik, Mavi Giyim ve Bera Holding BIST 50 için yedek paylar olarak belirlendi.
BIST 30'a Migros, Türk Telekom ve Ülker alınırken, Borusan Boru, Gübre Fabrikaları ve OYAK Çimento çıkarılacak; Yedek paylar MİA Teknoloji, Anadolu Efes ve TAV Havalimanları olacak.