Hangi hisse senetlerinin endeksleri değişti? İşte son durum

Buna göre, 1 Ekim'den itibaren BIST 100 endeksine Adel Kalemcilik, Altınay Savunma, Anadolu Sigorta, Beşiktaş Futbol, Çelebi, Fenerbahçe Futbol, Karsan, MLP Sağlık, Papilon Savunma ve Rönesans Gayrimenkul alınacak. Endeksten çıkarılacak paylar Bosch Fren, Eczacıbaşı Yatırım, Europen, İş GYO, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, QUA Granite, SDT, Teknosa, Yayla Gıda olarak belirlendi.

CVK Maden, IC Enterra ve Anadolu Hayat Emeklilik ise BIST 100 endeksi için yedek paylar olarak açıklandı.