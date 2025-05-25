Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell...
Borsa İstanbul’da, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen 26 hisse için aracı kurumlar toplam 35 hedef fiyat tahmini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 20-23 Mayıs haftasında aracı kurumlardan 26 hisse senedi için toplam 35 hedef fiyat tahmini paylaşıldı.
İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler ve tahminler...
1 | 31
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|KuveytTürk Yatırım
|63,00 TL
|Al
2 | 31
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|203,50 TL
|Al
3 | 31