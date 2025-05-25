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  4. Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell...

Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell...

Borsa İstanbul’da, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen 26 hisse için aracı kurumlar toplam 35 hedef fiyat tahmini açıkladı.

Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 20-23 Mayıs haftasında aracı kurumlardan 26 hisse senedi için toplam 35 hedef fiyat tahmini paylaşıldı.

İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler ve tahminler...

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Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell... - Sayfa 2

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
KuveytTürk Yatırım 63,00 TL Al
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Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell... - Sayfa 3

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 203,50 TL Al
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Hangi hisseler yükselecek? 26 hisse için 35 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, THY, Migros, Turkcell... - Sayfa 4

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
KuveytTürk Yatırım 26,80 TL Al
Gedik Yatırım 17,40 TL Endekse paralel getiri
KuveytTürk Yatırım 26,80 TL Al
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